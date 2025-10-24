CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında 'casusluk' soruşturması başlatılması ve bu soruşturmanın 'kayyuma kılıf' olabileceği iddialarına ilişkin "Kayyum atama niyeti milletin vicdanından öyle bir geri döndü ki ona cesaret edemezler." dedi.

CHP’nin 38'inci Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava reddedildi. Davayı CHP Genel Merkezi'nde takip eden Onlarca kez verdiğim cevabın bugün beni mahcup etmemesinden memnuniyet duyuyorum. Bu dava sonuç odaklı bir dava değil süreç odaklı bir dava." diye konuştu.

Özel şu ifadeleri kullandı:

Sonuç alınması mümkün değil. Amaç CHP'yi tartıştırmak. CHP'de bir tartışma var görüntüsünü vermektir. Davayı açan kişi partiden atılmış kişidir zaten. Davaya taraf olamaz.

CHP'nin 47 yıl sonra birinci parti olmasının ardından o günden bugüne açık ara birinci parti olmasıyla birlikte 'CHP'yi normal siyasi yollarla yenemeyeceğiz, CHP'de iç karışıklık yaratalım' dediler. Buna alet edebilecekleri birtakım aparatları buldular. Bizi hasta etmeye çalıştılar, mikrop buldular. CHP'nin güçlü bünyesi ne hastalandı, ne güç kaybetti, ne de bu mikropları kabul etti.

Bu iş bugün tamamen ortadan kalktı. Böyle olacağını biliyorduk, CHP'yi tartıştırmak istediler.

Bu davalar olduğunda CHP'nin İstanbul İl delegeleri harekete geçtiler. Kimse karşı tarafa prim vermeden kongre istediler. CHP kurultay delegeleri de kurultayı yeniledi.

Saray'ın planlarının, AK Parti'nin yargı kolları başkanının planlarının aksine ne İstanbul'da kayyuma, ne de başka olasılığa ihtimal vermeyip birlik beraberlik içinde davrananlara teşekkür etmek lazım.

Bir yanda sandığı ortadan kaldırmaya çalışan, demokrasiyi hedef almış iktidar anlayışı, bir tarafta ona karşı mücadele veren bütün demokratlar..

Ne mutluyuz ki demokratlar bizim tarafındayız. Demokrasi kazanmıştır.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINA YANIT

Sayın Erdoğan uçaktayken uçarken iyice uçuyor. 25 kuruşa simit vardı, iktidara geldiği gün. Şimdi simit 20 TL. Bunu yapan Erdoğan'ın kendisi.

Erdoğan, Ömer Çelik'in de kulak zarı hasta, çok üzgünüm, seçici geçirgen kulak zarı var. İşine geleni iyi duyuyor, işine gelmeyeni duymuyor.

Ben 4 aydır söylüyorum.İddianameyi bekliyoruz. İddianame bomboş. Bunun üzerine de İBB iddianamesini de bekliyoruz.

Yassıada'dan rahmetli Menderes'in mağduriyetinden kendine rant çıkarmaya çalışıyor. Başka kapıya.

"KAYYUM ATAMAYA CESARET EDEMEZLER"

Kayyum riskini ortaya çıkarmaz. Bu kayyum tartışmasını köpürtmeye çalışanlar var. Oradan ne ümit ediyorlar?

Ekrem İmamoğlu, terör suçlamasıyla tutuksuz olarak yargılanıyor. Kayyum atama niyeti milletin vicdanından öyle bir geri döndü ki ona cesaret edemezler.

İmamoğlu'nu terörle ilişkilendirdiler, millet 'Olmaz öyle şey' dedi.

Yolsuzluk dediler, bütün anketlerde iddialara inanmayanların oranı %60'ın altına düşmüyor. %15 de kararsızım diyor.

Milleti ikna edemediler, şimdi casusluk diyorlar. Osman Kavala, Gezi davasından beraat etti, tahliye olmasın diye casusluk soruşturması açıp tutukladılar.

Kavala sonra casusluktan beraat etti. Bunlar hiçbir şey yapamadıklarında, en kolayı casusluk iftirası atıyorlar.

KAYYUMA KILIF MI?

İmamoğlu'na başlatılan bu soruşturma, İBB'ye kayyum atanır mı sorusunu akıllara getirdi.

Gazeteci Merdan Yanardağ’ın da dahil edildiği ve merkezinde Hüseyin Gün isimli kişinin yer aldığı soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada Hüseyin Gün’ün dijital materyallerinde bazı gizli nitelikte belgeler ve fotoğraflara ulaşıldığı belirtildi. Gün’ün, farklı ülkelerle temaslarına dair verilerin de incelendiği aktarıldı.

Tüm bu gelişmelerin ardından, “İBB’ye kayyum atanır mı?” sorusu yeniden gündeme geldi.

İmamoğlu davalarını da takip eden avukat Hüseyin Ersöz, “Casusluk suçlaması terör kapsamında değerlendirildiğinde, kayyum atanması için hukuki zemin oluşabilir” değerlendirmesinde bulundu.