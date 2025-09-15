Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan ve birleştirilen davanın 5. duruşması, bugün görüldü.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, duruşmayı 24 Ekim saat 10.00'a erteledi.

'İYİ SENARYOLARDAN BİRİ GERÇEKLEŞTİ'

Mahkemenin erteleme kararını olumlu olarak değerlendiren CHP kurmayları, “Mahkeme idare etme yolunu seçti” dedi.

Kurmaylar, 24 Ekim’de dava görülmeden önce 21 Eylül olağanüstü kurultay sürecinin tamamlanacağını, yeni yönetimin şekilleneceğini ve davanın konusuz kalacağını söyledi.

T24'ten Ceren Bayar'ın haberine göre Kasım ya da aralık ayında yapılması planlanan olağan kurultay takviminin de etkilenmeyeceğini ifade eden CHP kurmayları, “Kurultay delegeleri tarafından oluşturulmuş bir süreci kimse durduramaz” dedi.

CHP kurmaylarına göre CHP için ‘iyi’ senaryolardan biri gerçekleşti.