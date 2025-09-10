Süper Lig'de şampiyonluk hasreti 11 yıla çıkan Fenerbahçe'de gözler 21 Eylül'de yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula çevrildi.



Mevcut Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un yanı sıra İş İnsanı Sadettin Saran ve Hakan Bilal Kutlualp'in başkan adayı olduğu seçimde Ali Koç'a sürpriz destek Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ve Ülkü Ocakları'ndan geldi.



'DESTEĞİMİZ KOŞULSUZ ŞARTSIZ ALİ KOÇ'TAN YANADIR'



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Eyyup Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Fenerbahçe Kongresi’nde desteğimiz koşulsuz ve şartsız Ali Koç’tan yanadır." ifadelerini kullandı.



BİR DESTEK DE ÜLKÜ OCAKLARI'NDAN



Çok sayıda MHP'li isimden Ali Koç'a destek mesajı gelirken, bir paylaşım da Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı'dan geldi. Şanlı'nın Ali Koç'a destek paylaşımına Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım da destek verirken, sosyal medyadan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyuna Duyuru

Mensubu olmaktan onur duyduğum Milliyetçi-Ülkücü Hareketin bir neferi ve Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi olarak; şahsım ve dava arkadaşlarım, gerçekleştirilecek Fenerbahçe Olağanüstü Kongresi’nde Sayın Başkan Ali Koç’a desteğimizin tam ve koşulsuz olduğunu tüm kamuoyuna ilan ederiz.

Fenerbahçe; köklü tarihi, Cumhuriyetimizin değerleriyle yoğrulmuş asil kimliği ve milyonlarca taraftarının inancı ile yalnızca bir spor kulübü değil, aynı zamanda Türk milletinin ortak gururudur. Bizler, Milliyetçi-Ülkücü Hareketin mensupları olarak, her daim milli değerlerin, ahde vefanın ve haklı mücadelenin yanında olduk. Bugün de aynı kararlılıkla Fenerbahçe’nin geleceği için irademizi ortaya koyuyoruz.

Bu vesileyle; tüm kongre üyelerini, camiamızın bütün fertlerini ve futbolseverleri, birlik ve beraberlik içerisinde Sayın Ali Koç’un etrafında kenetlenmeye davet ediyoruz.

Fenerbahçe için, camiamız için, büyük Türkiye için…

Ne Mutlu Türk’üm Diyene!"







