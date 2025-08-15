Rus heyeti, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme için ABD’nin Alaska eyaletindeki Anchorage kentine ulaştı.

Heyette, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ve Ulusal Varlık Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev bulunuyor.

KAZAKLA MESAJ VERDİ

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump'ın Alaska'da gerçekleştirecekleri zirve öncesinde SSCB yazılı kazak giydi.SSCB yazılı tişörtle görüntülenen Lavrov, görüşme öncesinde Anchorage’da gazetecilere "Argümanlarımız, net ve anlaşılır bir duruşumuz olduğunu biliyoruz. Bunu dile getireceğiz" dedi.

TRUMP YOLA ÇIKTI

ABD Başkanı Trump, Washington yakınlarındaki Joint Base Andrews Üssü’nden Alaska’ya hareket etti.

Trump uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "(Putin ile) Toprak takası konusunu görüşeceğiz, ancak kararı Ukrayna verecek. Ben Ukrayna adına müzakere etmek için burada değilim, onu müzakere masasına oturtmak için buradayım" dedi.