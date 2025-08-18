Son yıllarda ardı ardına gelen zamlar, döviz dalgalanmaları ve finansmana erişimde yaşanan zorluklar, şirketleri çıkmaza soktu. Konkordato talebinde bulunan çok sayıda firma, borçlarını yeniden yapılandırmak için süre istese de mahkemelerden iflas kararları çıkmaya devam ediyor.

İFLAS KARARI ÇIKAN ŞİRKETLER

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin aldığı kararlara göre iflasına hükmedilen şirketler şöyle sıralandı:

1- Bursa Global Profesyonel Atık Yönetimi Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi

2- Global Yaş Sebze Meyve Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

3- Zemheri Tekstil Kimya Hırdavat Makina Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi

4- Mental Ajans Reklam Matbaa Makina Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi

5- Avar Gıda Deniz Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

6- Mihenk Boya Tekstil Kumaş Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi

7- Ebren Tekstil Emprime İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

8- Ayman Yassı Metal Otomotiv Yan Sanayi Yedek Parça İnşaat Malzemeleri Dış Ticaret Anonim Şirketi

KONKORDATO TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Söz konusu şirketlerin konkordato talepleri mahkeme tarafından reddedildi. Firmaların mali yapılarının iflas dışında bir çözüm getiremeyecek durumda olduğu belirtilerek, kararların Bursa İflas Müdürlüğü’ne bildirildiği açıklandı.