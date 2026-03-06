Orta Doğu'ya yayılan savaş nedeniyle hava sahalarının kapanması, binlerce turistin bulundukları ülkelerde mahsur kalmasına yol açtı. Uçuşların tamamen durmasıyla evlerine dönemeyen yolcular, konaklama masraflarını karşılamak için bağış kampanyaları başlattı.

ABD ve İsrail’in saldırıları sonrası İran, Irak, BAE, Katar, Suriye, Kuveyt ve Bahrey ülke hava sahasını sivil uçuşlara kapattı. Havacılık verilerine göre 28 Şubat’tan bu yana bölge genelinde on binlerce sefer iptal edildi.

BAĞIŞ KAMPANYALARI BAŞLADI

Otel masraflarını ödeyemez hale gelen turistler, tahliye olabilmek ve barınma maliyetlerini karşılamak için çevrimiçi platformlarda yardım aramaya başladı. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan gibi ülkelerde mahsur kalanlar için açılan kampanyalarda 15 bin dolara varan hedefler belirlendi.

ABD’DEN TAHLİYE KARARI

ABD Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki vatandaşlarına önce kendi imkanlarıyla ayrılma çağrısı yaptı ancak durumun ağırlaşması üzerine özel tahliye uçuşları düzenleneceğini duyurdu. Dünyanın en yoğun merkezi olan Dubai Havalimanı’nda ise belirsizlik ve güvenlik riski nedeniyle operasyonlar kısıtlı seviyede tutuluyor.