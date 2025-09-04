Hazine’nin yüzde 40 seviyesindeki piyasa faizlerine rağmen fazla borçlandığını hatırlatan CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, “Borçlanmalar sonucu Hazine’nin kasa ve banka varlıkları sadece üç ayda 321 milyar TL arttı. Ancak bu para harcanmadı, bekletiliyor. Bize ‘tasarruf yapın’ diyenler, yüzde 40 faizle 622 milyar TL borçlanıyor” dedi.

NİÇİN SAKLIYORSUNUZ?

“Bu parayı ne için saklıyorsunuz” diye soran Kış, “Kriz mi geliyor, seçim mi? CHP İstanbul Kongresi iptal edildi, Borsa İstanbul çakıldı. Hazine’nin yeni borçlanma ihaleleri açmamasının sebebi belli oldu” ifadesini kullandı. Hazine’nin daha büyük bir krizi bastırmak için nakit topladığını savunan Kış, “Hazine’nin normalin çok üzerinde borçlanarak kasaya stok yapması boşuna değilmiş, kriz senaryosuna hazırlanıyorlar. Kara senaryolar masada” diye konuştu.

Ekonomist Kerim Rota ise Hazine’nin iç borç çevirme oranının yüzde 134’e ulaştığını belirterek “Yüksek borçlanmanın iki nedeni olabilir. Ya aralık ayında müteahhitlere ve diğer kurumlara yüklü ödemeler yapmak için rezerv biriktiriyorlar. Ya da Merkez Bankası’nın (TCMB) politikalarına destek verilmeye çalışılıyor” dedi.

Yüksek borçlanmadan önce tahvillerde yangın var

Eylülde 346 milyar liralık borçlanma planlanırken, tahvil faizleri hem yerel hem küresel bazda artıyor. 2 yıllık tahvil faizi yüzde 41’e dayanırken Analist Serhat Başkurt, “Tahvil tarafındaki yangın büyük” dedi. Küresel tarafta ABD 30 yıllık tahvil faizleri yüzde 5’i aştı, carry-trade yatırımlarındaki gösterge Japonya 30 yıllık tahvil faizi ise rekor kırdı.