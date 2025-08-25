MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İBB soruşturmasına dair açıklamaları ve tutuklanan çete lideri Selahattin Yılmaz'a sahip çıkmasının ardından başlayan Cumhur İttifakı'nda çatlak iddiaları tırmandı. Kriz söylentilerinin ardından Bahçeli ve Erdoğan ilk kez bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'teki Ahlat Mesire Alanı'nda düzenlenen Ahlat Etkinlik Alanı Programı'na katıldı. Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.
Devlet Bahçeli ve Erdoğan Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat Selçuklu Mezarlığı’nı ziyaret etti. Ardından iki lider Bahçeli'nin Ahlat'taki konutunda bir araya geldi.