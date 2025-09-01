Köksal ile holdinge bağlı Vestel’in CEO’su Ergün Güler Ramazan ayı tebriği maili nedeniyle karşı karşıya gelmişti. Köksal, şirketin Şeker ve Kurban bayramlarını kutladığını, holdingin 70 yıllık tarihinde ‘Ramazan ayı kutlaması’nın yer almadığını belirtmişti.
Şirket içinde gönderilen maillerin basına sızmasıyla Cem Köksal görevini bırakmış ve hakkında ‘zincirleme şekilde inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan dava açılmıştı. Dava sonucunda Cem Köksal beraat etmişti.
