İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile yardımcısı Bülent Turan krizde yeni gelişme yaşandı. Bakan Yerlikaya, yardımcısı Turan'ı uçağına almadı.

T24'ten Tolga Şardan'ın haberine göre, i Yerlikaya’nın yardımcılarından olan Mehmet Aktaş’ın hayatını kaybeden annesi Safiye Aktaş’ın Elazığ’daki cenaze törenine bakanlıktan katılacak yöneticileri kente götürmesi için İçişleri Bakanlığı uçağının kullanılmasına karar verildi.

Bakan Yerlikaya ile Bakan Yardımcıları Münir Karaloğlu ile Mehmet Sağlam’ın yanı sıra bazı bakanlık üst düzey yöneticileri bakanlığın uçağı ile cenaze törenine gitti.

TURAN'A HABER VERMEDİLER

Turan, bakan öze kalem müdürlüğünde haber gelmemesi üzerine kendi imkanlarıyla cenaze törenine gitti.

Bakan ve Turan yan yana sadece cenazede fotoğraf verdi.

CENAZEDEN BİR GÜN SONRA ERDOĞAN'A DİKKAT ÇEKEN ZİYARET

Turan cenazeden bir gün sonra Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü, İstanbul'a gitti ve basketbol müsabakasına gitti.

İPLER DAHA ÖNCE DE GERİLMİŞTİ

Yerlikaya ile Turan arasındaki soğukluk, ilk olarak İçişleri Bakan Yardımcısı’nın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret etmesinin bu köşeye konu olmasıyla ortaya çıktı.

Turan’ın, Erdoğan’la görüşmesinde Yerlikaya ile arasında yaşananları anlattığı dile getiriliypr.

TBMM’deki İçişleri Bakanlığı bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi sırasında özellikle CHP’li milletvekillerinin Turan’ın akıbetini sormasıyla konu yeniden alevlendi.

17 Kasım sabahı TBMM’de bulunması gerekenler arasındaki Bakan Yardımcısı Bülent Turan, bir gece önce bütçe çalışmaları için haber bekledi. Ancak beklediği telefon gece boyunca gelmedi. Turan, herhangi bir davet alamayınca 17 Kasım sabahı erken saatlerde İstanbul’a gitmek amacıyla Esenboğa Havalimanı’na geldi. Turan’ın cep telefonu, uçak kalkmak üzereyken çaldı. Arayan, Bakan özel kalemiydi. Turan’a saat 10.30’da TBMM’ye geçmesi talimatı verildi. Turan, İstanbul uçağında olduğunu ve gelemeyeceğini bildirdi