*** Okuyacağınız yazı Axios ve The Independent'ta yer alan haberlerden derlenmiştir.

Amerikan Başkanı Donald Trump'ın fahiş uluslararası gümrük vergileri uygulama sözlerinin havada uçuştuğu günler geride kaldı ancak, geçmiş bize her an her şeyin olabileceğini ispatladı bile. Trump'ın olası sözlerden Çin'e karşı sarf ettiğini uygulaması halinde oyuncak fiyatları fırlayabilir ve bu da birçok bağımsız perakendecinin kapanmasına yol açabilir.

SEKTÖR NE DİYOR?

Oyuncak sektörü grubu The Toy Association'a göre, ABD'deki oyuncakların yaklaşık yüzde 80'i Çin'de üretiliyor. Trump, yabancı ithalatlara yüzde 10 evrensel gümrük vergisi uygulayacağını söylerken bu açıklamadan en çok etkilenen ülke Çin olmuştu. Çünkü Trump Çin'den gelen mallara yüzde 60 ila yüzde 100 ek gümrük vergisi getirme fikrini ortaya atmıştı.

Ancak uzmanlar gümrük vergilerinin alışveriş yapanlar ve ekonomi üzerinde olumsuz bir etki yaratacağı uyarısında bulunuyor. Her ne kadar vergi ithalatçı tarafından ödense de verginin büyük bir kısmı nihayetinde daha yüksek fiyatlar şeklinde tüketicilere yansıtılıyor.

Ulusal Perakende Federasyonu'nun (National Retail Federation/NRF) araştırmasında, önerilen gümrük vergilerinin giyim, mobilya, ev aletleri, ayakkabı, seyahat ürünleri ve oyuncaklar üzerindeki etkisini incelendi.

TÜKETİM GÜCÜ 78 MİLYAR DOLARA GERİLERSE...

NRF, gümrük vergilerinin yürürlükte olduğu her yıl Amerikan tüketicisinin harcama gücünü 78 milyar dolara kadar azaltacağını tespit etti.

NRF verilerine göre, tüketiciler oyuncaklar için 8,8 milyar ila 14,2 milyar dolar daha fazla ödeme yapacak. Bu durum bağımsız oyuncak satıcıları için ciddi sonuçlar doğurabilir.

New York'taki West Side Kids'in sahibi Jennifer Bergman, CBS News'e, sattığı oyuncakların yaklaşık yüzde 90'ının Çin'de üretildiğini söyledi. Bergman, fiyatları yükseltmek zorunda kalmanın müşteri ve iş kaybına yol açabileceğini, bunun da kepenkleri indirmesine neden olabileceğini söyledi.

Çarşamba günü Beyaz Saray'daki başkanlık ofisinde geçirdiği yüz günü değerlendirirken gazetecilerin sorularını yanıtladı. Vergilerin Amerikalılar üzerinde yarattığı endişeyi değerlendiren bir gazetecinin oyuncak kıtlığına ilişkin sorusuna yanıt verdi. Trump, gümrük vergilerindeki artışların ekonomiye yansımasıyla oyuncak kıtlığının mümkün olduğunu kabul etti.

Neden önemli: ABD'deki perakendeciler, ekonomideki artan oynaklığın Çin ithalatının durma noktasına gelmesiyle boş raflara, yüksek fiyatlara ve iflaslara yol açacağından giderek daha fazla endişe duyuyor.

'RAFLAR RAHATLAYACAK'

Walmart, Target ve Home Depot'un CEO'ları geçen hafta Donald Trump'ı özel olarak ürün kıtlığı ve fiyat artışları olasılığı konusunda uyardı.

Çarşamba günü ise gazetecilere 'raflar rahatlayacak' diyen Trump şunları ekledi:

- Belki de çocuklar 30 bebek yerine iki bebek sahibi olacak ve belki de iki bebek sadece birkaç dolar daha pahalı olacak.

Genel bakış: Trump'ın yanıtı 2025 tatil sezonunun alışveriş açısından önemli ölçüde sekteye uğrayacağı endişesini artırdı.

Oyuncak Derneği CEO'su Greg Ahearn bu hafta New York Times'a şunları söyledi:

- Noel'i bile riske atan donmuş bir tedarik zinciriyle karşı karşıyayız. Yakında üretime başlamazsak, bu tatil sezonunda oyuncak kıtlığı yaşanma olasılığı yüksek.

Geniş açı: Trump, yüksek tarifenin üreticiyi ABD'de daha çok mal üretmeye zorlayacağını, iş ve vergi geliri yaratacağını savunuyor.

Ancak eleştirmenler ve ekonomistler aynı görüşte değil. Bu sürecin piyasaya daha yüksek fiyatlara mal olacağı ve Amerikan ihracatçılarına zarar vereceği öngörülüyor.

*** Axios: Nathan Bomey, Kelly Tyko