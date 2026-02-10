53 yaşındaki Cabot, Nisan 2025'te bir Coldplay konserinde evli patronu Andy Byron ile samimi görüntülerinin stadyum ekranlarına yansımasıyla sosyal medyada hızla yayılan bir videonun odağı olmuştu. Görüntülerin ardından ikilinin aniden eğilerek kameralardan kaçmaya çalışması dikkat çekmiş, Coldplay'in solisti Chris Martin'in sahneden yaptığı "Ya gizli bir ilişki yaşıyorlar ya da çok utangaçlar" yorumu da olayın daha da büyümesine yol açmıştı. Video kısa sürede viral olurken, ikili hakkında sayısız yorum ve spekülasyon yapılmıştı.

KRİZ İLETİŞİMİ KONFERANSI'NDA ÇIKACAK

Yaşananların ardından uzun süre gündemde kalan Cabot, şimdi bu deneyimini profesyonel konuşmalara taşıyor. PRWeek'in 2026 Kriz İletişimi Konferansı'nda sahne alacak olan Cabot, kamuoyunda oluşan olumsuz algıyla nasıl başa çıktığını ve itibarını nasıl yeniden inşa ettiğini anlatacak. Konuşmayı dinlemek isteyen katılımcıların ise 875 dolarlık (yaklaşık 38 bin TL) bilet alması gerekiyor.

Etkinlik tanıtımında, Cabot'un medyanın sert ve yargılayıcı yaklaşımını doğrudan deneyimlediği vurgulanarak, benzer durumlarda kadınların çoğu zaman erkeklere kıyasla daha ağır bir toplumsal baskıyla karşılaştığına dikkat çekiliyor.

"ALKOLÜN ETKİSİYLE GELİŞEN BİR AN"

Skandalın yaşandığı dönemde Cabot'un eşinden ayrılmış olduğu, ancak birlikte görüntülendiği patronunun evli olduğu biliniyordu. İki çocuk annesi Cabot, daha sonra verdiği röportajlarda olayın ardından iş bulmakta zorlandığını ve internet ortamında yayılan görüntülerin hayatını ciddi şekilde etkilediğini dile getirmişti.

ABD basınına konuşan Cabot, yaşananları "alkolün etkisiyle gelişen bir an" olarak nitelendirirken, bir başka röportajında ise kendisini toplum tarafından damgalanmış gibi hissettiğini ifade etmişti. Şimdi ise bu süreci bir "kriz yönetimi dersi" olarak ele alıyor.

16 NİSAN'DA KATILIMCILARLA BULUŞACAK

Washington DC'de 16 Nisan'da düzenlenecek konferansta Cabot'a, kriz döneminde birlikte çalıştığı halkla ilişkiler uzmanı Dini von Mueffling de eşlik edecek. İkilinin, kısa ve uzun vadede izledikleri iletişim stratejilerini katılımcılarla paylaşacağı belirtiliyor.

Aynı etkinlikte farklı kurum ve sivil toplum kuruluşları da sunum yapacak. İntiharın önlenmesine yönelik çalışmalar yürüten Trevor Project ile yapay zekanın kriz iletişimine etkilerini ele alacak Blackbird.AI da konuşmacılar arasında yer alacak.