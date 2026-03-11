28 Şubat'ta ABD-İsrail tarafından düzenlenen hava saldırıları ile başlayan savaşta gerilim her geçen gün artıyor.



CBS News'in aktardığı habere göre Tahran yönetimi, küresel petrol ticaretinin kilit noktaları arasında yer alan Hürmüz Boğazı'nın altına petrol tankerlerini batırmak için mayın yerleştirmeye başladı.



Haberde, mayın döşeme faaliyetinin henüz geniş çaplı olmadığı ve son günlerde yalnızca birkaç düzine mayının yerleştirildiğini belirtildi. İran'ın hâlâ küçük botlarının ve mayın döşeme araçlarının yüzde 80 ila 90’ından fazlasını elinde bulundurduğuna dikkat çekilen haberde, İran güçlerinin su yoluna yüzlerce mayın döşeme kapasitesine sahip olduğu vurgulandı.





ABD: 16 İRANLI MAYIN GEMİSİ BATIRILDI



Gelişmelerin ardından CNN'e konuşan ABD'li kaynaklar, Hürmüz Boğazı'nın altına mayın yerleştirilmeye başlandığı iddialarını doğruladı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın İran’ı Boğaz’a döşenmiş olası mayınları "derhal" kaldırması yönünde talimat verdiğini açıklayan Pentagon kaynakları, bu durum üzerine 16 İranlı mayın döşeme gemisinin batırıldığını açıkladı.



MAYIN GEMİLERİNİN ÇOĞU İRAN'IN ELİNDE

CNN’de yer alan habere göre İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğaz’a şu ana kadar oldukça sınırlı sayıda mayın döşedi. Çatışmaların hızlanmasıyla birlikte son birkaç günde Hürmüz Boğazı'nın altına "birkaç düzine" mayın yerleştirildiği tahmin ediliyor. Buna karşın İran’ın ufak tekne ve mayın gemilerinin yüzde 80’inden fazlasını hala elinde bulundurduğu ve boğaza yüzlerce mayın döşeyebileceği belirtiliyor.

CBS News’e göre İran, her biri 2 ila 3 mayın taşıyabilen küçük tekneler kullanıyor. İran’ın toplam mayın stoğunun 2.000 ile 6.000 arasında olduğu tahmin ediliyor.