Küresel enerji piyasalarında fosil yakıt fiyatlarındaki artışın etkisi devam ederken, İspanya’nın son yıllarda hız kazandırdığı "yenilenebilir enerji devrimi" meyvelerini veriyor. Ülkenin enerji karmasında rüzgar ve güneşin payının rekor seviyelere ulaşması, ithal doğal gaza olan bağımlılığı azaltarak tüketici maliyetlerine doğrudan yansıdı.

DOĞALGAZA BAĞIMLILIK DAHA AZ

İspanya'nın stratejik enerji politikaları, ülkeyi Avrupa’daki enerji krizinin etkilerinden büyük ölçüde korudu. Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen elektriğin birim maliyetinin, doğal gaz santrallerine oranla çok daha düşük olması, İspanya’daki toptan elektrik fiyatlarının Avrupa ortalamasının altında seyretmesini sağladı. Veriler, bazı dönemlerde ülkenin toplam enerji ihtiyacının tamamına yakınının temiz kaynaklarla karşılandığını ortaya koyuyor.

HEM BÜTÇE HEM DE SANAYİ AÇISINDAN KRİTİK AVANTAJ SUNUYOR

Düşük enerji maliyetleri, yalnızca hane halkı bütçesini korumakla kalmıyor aynı zamanda İspanyol sanayisi için de kritik bir avantaj sunuyor. Enerji yoğun sektörlerdeki maliyet düşüşü, yerel işletmelerin uluslararası pazardaki rekabet gücünü artırıyor.

AVRUPA İÇİN REFERANS

İspanya'nın fosil yakıtlardan çıkış konusundaki kararlı tutumu ve coğrafi avantajlarını teknolojik yatırımlarla birleştirmesi, enerji bağımsızlığı arayışındaki diğer Avrupa Birliği ülkeleri için bir referans noktası olarak kabul ediliyor. Uzmanlar, yenilenebilir enerji altyapısının güçlendirilmesinin hem çevresel hedefler hem de ekonomik fiyat istikrarı için temel çözüm olduğunu vurguladı.