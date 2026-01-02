2023-2024 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan ve beklentilerin altında kalınca sezon sonunda bedelsiz olarak Kızılyıldız'ın yolunu tutan Rade Krunic, Sırbistan basınına açıklamalarda bulundu.

32 yaşındaki orta saha oyuncusunun sarı lacivertli camia için kullandığı sözler taraftarı adeta çileden çıkarttı.

'TARZI BİLE KAOTİK'

Krunic, Fenerbahçe'deki ortam için sert ifadeler kullanırken "Fenerbahçe'de çok zor bir ortam var. Gerçekten çok zor... Böylesine büyük hedefleri ve organizasyonu olan büyük bir kulübün bu kadar basit düşünmesine şaşırdım. Futbol tarzı bile kaotikti. İtalya'da tam olarak ne yapmam gerektiğini bilmeye alışmıştım. Sahada doğaçlama oynamam ve sürprizler yapmam istendi ama ben öyle değilim" değerlendirmesinde bulundu.

GALATASARAY İLE KIYASLADI

Krunic, Jose Mourinho'nun gelişini kendisi için bir fırsat olarak gördüğünü ancak Portekizli çalıştırıcının da eleştirilerden nasibini aldığını belirterek "Onu defansif olmakla, takımının yeterince gol atmamakla eleştirdiler… Sonuç olarak o da gitmek zorunda kaldı, Belki de 12 yıldır neden şampiyonluk kazanamadıklarını kendilerine sormalılar. Onlara kıyasla Galatasaray daha çok Avrupa odaklı ve bu yüzden ligi domine ediyor" dedi.

Sırp orta saha, Fenerbahçe formasıyla toplam 22 maçta görev alırken yalnızca 1 asistlik katkı sağladı.