Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, şubat ayı kruvaziyer yolcu istatistiklerine ilişkin bilgi verdi.

Söz konusu dönemde, limanlara uğrak yapan kruvaziyer gemi sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 220 artış gösterdiğini bildiren Uraloğlu, Şubat 2025'te Kuşadası Limanı'na 7 kruvaziyer gemiyle 10 bin 656 yolcu, İstanbul limanlarına 4 kruvaziyer gemiyle 9 bin 743 yolcu, İzmir Alsancak Limanı'na 4 kruvaziyer gemiyle 8 bin 484 yolcu ve Port Akdeniz Antalya Limanı'na bir kruvaziyer gemiyle 943 yolcu geldiğini aktardı.

Uraloğlu, Ocak 2025'te de ay rekoru kırıldığını anımsatarak, "Kruvaziyer turizminde şubat ayında yolcu hareketliliğinin geçen yıla göre yüzde 509,3 artışla 29 bin 826'ya yükseldi. Bu dönemde kruvaziyer turizmindeki en yüksek şubat ayı yolcu sayısına ulaştık. İki ay üst üste rekor kırmak, Türkiye'nin kruvaziyer turizminde güçlü bir destinasyon haline geldiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

- "İstanbul limanları en fazla yolcu ve geminin uğrak yaptığı yer oldu"

Yılın ilk iki ayında, Türk limanlarına toplam 39 kruvaziyer gemi ve 62 bin 512 yolcu geldiğine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul limanları ocak-şubat döneminde 24 bin 257 yolcu ve 12 kruvaziyer gemi ile en fazla yolcu ve geminin uğrak yaptığı yer oldu. İstanbul limanlarını 8 gemi ve 16 bin 485 yolcuyla İzmir Alsancak Limanı, 8 gemi ve 11 bin 559 yolcuyla Kuşadası Limanı izledi."

Uraloğlu, Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle kruvaziyer turizminde küresel ölçekte tercih edilen bir destinasyon haline geldiğine işaret ederek, kruvaziyer turizminde yakalanan ivmenin devam edeceğini vurguladı.

Galataport'un açılması ve Covid-19 tedbirlerinin kaldırılmasının ardından Türkiye'nin, kruvaziyer turizminin önemli uğrak yerlerinden biri haline geldiğine değinen Uraloğlu, "2024'te limanlarımıza bin 195 kruvaziyer gemiyle 1 milyon 889 bin 426 yolcu geldi. Bu, 2015'ten bu yana elde edilen en yüksek yolcu sayısıdır. 2025 yılında da yolcu sayısının 2 milyonun üzerine çıkarak yeni bir rekora imza atacağımızı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.