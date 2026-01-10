Yerel kaynaklara göre salgın, Küba nüfusunun yaklaşık üçte birini etkiledi. Yetkililer, 17 Aralık itibarıyla virüs bağlantılı 52 kişinin yaşamını yitirdiğini, hayatını kaybedenlerin önemli bir bölümünün çocuklardan oluştuğunu açıkladı. Resmî verilere göre ülkede 38 bini aşkın şüpheli vaka bulunurken, Camagüey ve Holguín gibi bazı bölgelerde mezarlıkların kapasitesinin dolduğu iddia ediliyor.

Hastalığın yüksek ateş, ciltte kızarıklık ve soyulma, eklem şişliği, kusma ve ishal gibi belirtilerle seyrettiği bildiriliyor. Zaten elektrik kesintileri, ilaç sıkıntısı ve kaynak yetersizliğiyle mücadele eden hastaneler, vaka sayısındaki ani artışın ardından boş yatak kalmayınca hastalara yerde müdahale etmek zorunda kaldı.

Altyapı sorunlarının salgının yayılmasını hızlandırdığı belirtiliyor. İddialara göre, arıtma tesislerinin devre dışı kalması nedeniyle sokaklardaki çöp konteynerleri taşarken, bu durum sivrisinekler için uygun bir ortam oluşturdu. Günlük elektrik kesintilerinin ilaçlama çalışmalarını aksattığı, yakıt ve böcek ilacı eksikliğinin de müdahaleleri sınırlandırdığı ifade ediliyor.,

Uzmanlar, hastalığın teşhisinin güç olduğunu ve birden fazla hastalığın aynı anda görülmesiyle ortaya çıkan bir “kombo virüs” olabileceğini değerlendiriyor. Olası etkenler arasında Dang humması, Oropouche ve Chikungunya virüslerinin yanı sıra H1N1 influenza, solunum sinsityal virüsü (RSV) ve Covid-19 gibi solunum yolu enfeksiyonlarının da yer aldığı belirtiliyor.

Salgının ülke genelinde yayılmasının ardından Küba yönetimi durumu yaklaşık üç ay sonra resmen “salgın” olarak kabul etti. Ancak ulusal sağlık acil durumu ilan edilmemesi, kamuoyunda tepkilere neden oldu. Birçok Kübalı, açıklanan vaka ve ölüm sayılarının gerçeği yansıtmadığını savunuyor.

Havana’da faaliyet gösteren insan hakları savunucularından Manuel Cuesta Morúa, salgının yaklaşık beş ay önce Matanzas kentinde başladığını ve ani ölümlerin ilk olarak bu bölgede görüldüğünü ileri sürdü. Morúa, hükümetin ölüm belgelerinde virüse yer vermeyerek gerçek tabloyu gizlediğini iddia etti.

Öte yandan Küba’daki gelişmeler uluslararası düzeyde de alarma yol açtı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), salgının daha fazla yayılmasını önlemek için acil önlemler alınması gerektiğini duyurdu. Avrupa’da şu ana kadar vakaya rastlanmadığı belirtilirken, Kanada Küba’dan dönenler için sağlık taraması ve 7 güne kadar karantina uygulaması başlatacağını açıkladı. İspanya ise Aralık ayında vatandaşlarına, “ciddi salgın riski” gerekçesiyle Küba’ya seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.