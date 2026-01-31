Hafsanur Sancaktutan ile Kubilay Aka'nın yolu bir reklam projesinde kesişmişti. Geçen haftalarda İbrahim Selim'in YouTube programına konuk olan Aka, sevgilisiyle tanışma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:

"5-6 sene önce bir reklam filminde beraber oynarken tanıştık ama o zaman aramızda hiç böyle bir şey olmadı. Sonra da aynı ajansta olduğumuz için etkinliklerde bir araya geliyorduk. Hiç birbirimize öyle bakmamıştık."

"Sonra ben öyle bakmış bulundum. Ben tavladım diyebiliriz. Hiç istemiyordu, çok uğraştım. Üzerime yapışan çapkınlık imajının farkındaydı. Bir korku olabilirdi güven adına ama onları aştık."

Aka, "Sevgiliniz Hafsanur Sancaktutan'ın hangi özelliğini değiştirirdiniz?" sorusuna da "Soyadını değiştirmek isterdim" cevabını vermişti. Bu açıklamayı bazıları "evlilik teklifi" olarak yorumlamıştı.

Kubilay Aka kısa bir süre önce Melis İşiten'in programında da "Son zamanlarda en mutlu olduğun an neydi?" sorusuna verdiği "Rusya'ya bir futbol turnuvasına gitmiştim, Hafsa da benimle geldi. Sahaya girdim, oyun çok sertti. Maçtan çıktıktan sonra bana 'Sana özel sağlık sigortası yaptım' dedi. Hayatımdaki kadının bunu düşünmesi beni çok mutlu etti. Belli ki sen buna devam edeceksin, ben de arkandayım, sorun yok demekti bu. Anam babam bile düşünmemiştir" şeklindeki yanıtla sosyal medyada gündem olmuştu.

Aşklarını göz önünde yaşayan çift hakkında dün akşam ise ayrılık iddiaları konuşulmaya başladı.

Hafsanur Sancaktutan'ın, Kubilay Aka ile birlikte olduğu tüm fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırması dikkat çekti. Ancak çiftin Instagram'da birbirlerini hâlâ takip ettiği, Kubilay Aka'nın ise hesabındaki paylaşımları silmediği görüldü.

Çiftin ilişkilerinde kriz çıktığı konuşuluyor.