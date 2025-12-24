Menemen’de 23 Aralık 1930’da Cumhuriyet karşıtları tarafından katledilen Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk devrim şehitleri Asteğmen Kubilay ve silah arkadaşları; Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki Bey Menemen’de anıldı.

23 Aralık 1930, Menemen. Gerici ayaklanmada Şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay’ın eşi ve çocuğu.

Yıldıztepe’deki Kubilay Anıtı’nda Çelenk sunumu, saygı duruşu, saygı atışı yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Tören, dua okunması ve şehitliğe karanfil konulmasıyla son buldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Bu olay, laikliğin neden vazgeçilmez olduğunu açıkça gösterir.

Cumhuriyet neden korunmalıdır sorusunun tarihsel cevabıdır” dedi. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği 10 kilometrelik Şehit Asteğmen Kubilay Koşusu 19’uncu kez düzenlendi. Cemil Tugay, “Cumhuriyet’i geleceğe gençler taşıyacak” dedi.