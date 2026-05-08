Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adana’nın Çukurova ilçesinde yıkılan Kubilay Apartmanı’na ilişkin davada mahkeme kararını verdi. Yıkımda 2 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili görülen davada iki sanık hapis cezasına çarptırılırken, iki sanık hakkında beraat kararı çıktı.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada cumhuriyet savcısı, sanıkların “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma” suçundan cezalandırılmasını talep etti. Müşteki avukatları ise sanıkların “olası kast” kapsamında değerlendirilmesini isteyerek daha ağır ceza uygulanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, eski Seyhan Belediyesi İmar Müdürü Alim Erdoğan’a 3 yıl 9 ay, binanın müteahhidi Murat Helete’ye ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet ayrıca iki sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmetti.

Davada yargılanan teknik uygulama sorumlusu Mehmet Gülaç ile belediye personeli Abdullah Sancar’ın ise beraatine karar verildi.

Mahkeme, dosyada yer alan bilirkişi raporunu da dikkate alarak mimari ve statik fenni mesuller ile belediyenin yapı kontrol yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Kubilay Apartmanı, 6 Şubat depremlerinin ardından meydana gelen ikinci sarsıntıda yıkılmış, enkaz altında kalan 2 kişi yaşamını yitirmişti.