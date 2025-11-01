Son yıllarda Türkiye’de ceviz üretimine ilgi hızla artıyor. Birkaç dönümlük arazisi olan üreticiler bile, doğru bakım ve zamanlama sayesinde yılda binlerce liralık gelir elde ediyor. Tarım uzmanları, ceviz yetiştiriciliğinin “küçük yatırım, büyük getiri” potansiyeli taşıdığını belirtti.

Ziraat Mühendisleri de “Artık büyük araziler gerekmiyor. 20–30 ceviz ağacıyla bile düzenli gelir elde edilebilir” şeklinde ifadelere yer verdi. Modern tarım yöntemleriyle donatılan küçük bahçelerde dönüm başına 300–400 kilo kuru ceviz alınabiliyor. Bu da güncel fiyatlarla 50 ila 100 bin TL arasında gelir anlamına geliyor.

HASATTA DOĞRU ZAMAN ÇOK ÖNEMLİ

Uzmanlara göre cevizin kalitesini belirleyen en önemli aşama, hasat zamanı.

Yeşil kabukların çatlaması, meyvenin olgunlaştığının en net göstergesi. Erken toplanan cevizlerde iç kısım tam yağlanmadığı için lezzet kaybı yaşanıyor, geç toplananlarda ise iç kuruyor ve kabuk zor ayrılıyor.

Tarım Danışmanı, üreticileri uyarırken, “Bir hafta erken hasat etmek, bir yılın emeğini ziyan eder. Ceviz olgunlaşmadan toplanırsa hem acılaşır hem de piyasada yarı fiyata gider” dedi.

HASATTAN SONRA TEK DETAY: KURUTMA YÖNTEMİ

Cevizin tadını etkileyen en kritik aşama hasattan sonra başlıyor: kurutma süreci. Cevizler toplandıktan sonra güneşin altında değil, gölge ve havadar bir alanda kurutulmalı. Aksi halde iç cevizdeki yağ oksitlenir ve acı bir tat oluşur.

Tarım uzmanı doğru yöntemi açıklarken şu ifadelere yer verdi:

“Ceviz doğrudan güneş gördüğünde iç yağı yanar, aroması bozulur. En kaliteli ceviz, rüzgâr alan gölgede kurutulandır. Bu sayede hem rengi hem tadı korunur.”

KURUTMA SÜRECİNİN PÜF NOKTALARI

Yeşil kabuk soyulduktan sonra ceviz en geç 24 saat içinde kurutulmalıdır. Kurutma sıcaklığı 40°C’yi geçmemelidir. Tam kuruyan cevizde nem oranı yaklaşık %8 civarına düşer. Bu oran hem cevizin tadını hem de uzun süre dayanıklılığını korur. Kurutulan cevizler daha sonra bez torbalarda, serin ve kuru ortamda saklanmalıdır. Plastik poşetler, küf ve koku riskini artırır.