Güreşçi ve YouTuber Logan Paul, elindeki "küçücük parçayı" tam 16,5 milyon dolara sattı. Türkiye'de 7 lüks apartman demek bu. Peki bu fiyatı hak eden ne?

PAZARLIK 41 GÜN SÜRDÜ

Logan Paul, 2021'de özel bir satışta 5,2 milyon dolar vererek aldığı bu kartı, bu kez açık artırmaya çıkardı. Alıcı bulması tam 41 gün sürdü. Ama bekleyişe değdi. Satış gerçekleşince iki dünya rekoru birden kırıldı. Paul'un elindeki parça, "açık artırmayla satılan en pahalı koleksiyon kartı" olarak Guinness'e girdi.

ALICISI KİM?

Kartın yeni sahibi A.J. Scaramucci. Babası Anthony Scaramucci, Trump'ın Beyaz Saray'daki o meşhur 11 günlük iletişim direktörlüğüyle tanınıyor. Scaramucci ailesi, bu alışverişle koleksiyon dünyasının gündemine oturdu.

İŞTE BU KADAR PARA ETMESİNİN SEBEBİ

Kart, çizgi filmin sevilen karakteri Pikachu'yu gösteriyor. Üzerinde orijinal tasarımcı Atsuko Nishida'nın imzası var. Nadirliği, korunmuş hali ve nostaljik değeri sayesinde yıllardır ciddi koleksiyoncuların peşinde koştuğu bir parça. Logan Paul ise 2021'deki alımıyla "özel satıştaki en pahalı Pokemon kartı" rekorunu da elinde tutuyordu.