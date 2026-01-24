Slovakya, sessiz sedasız dünyanın otomotiv devine dönüştü. Yaklaşık 5,4 milyon nüfusa sahip bu küçük Orta Avrupa ülkesi, nüfusuna oranla "Dünyanın En Çok Otomobil Üreten Ülkesi" unvanını eline aldı.

Fabrikalar hiç durmuyor; ülkede her yıl 1 milyondan fazla otomobil banttan iniyor. Peki, dev markalar neden Almanya veya Fransa'yı değil de Slovakya'yı seçiyor?

KIA, Volkswagen, Stellantis (Peugeot-Citroen, Fiat), Jaguar ve Land Rover... Hepsi üretim üslerini buraya kurdu. Volvo da 2027'de elektrikli araç fabrikasını açıyor. Uzmanlara göre bunun iki ana sebebi var:

Maliyet: İşçilik ücretleri Batı Avrupa'nın %60'ı kadar.

Verimlilik: İşçiler ucuz çalışsa da "Alman disiplini" ile yüksek kalitede üretim yapıyor.

Slovakya'nın bir diğer avantajı ise konumu. Avrupa'nın tam kalbinde yer alması ve 360'tan fazla tedarikçi firmaya ev sahipliği yapması, lojistiği inanılmaz kolaylaştırıyor. Hükümet de boş durmuyor; KIA'nın elektrikli dönüşümü için 29 milyon Euro vergi indirimi sağlandı. Sadece Žilina bölgesinde 20.000 kişi ekmeğini bu fabrikalardan kazanıyor.

Kısacası Slovakya, doğru strateji ve teşviklerle "Avrupa'nın Detroit'i" olmayı başarmış durumda.