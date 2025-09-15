1981 İstanbul doğumlu Cemergen Artan Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı, iş hayatına asgari ücretle ve üretim hattında başladı. Babasının 1978’de kurduğu küçük işletmenin temelleri üzerine, 2003’te üniversite eğitiminin ardından fabrikada çıraklıktan yöneticiliğe uzanan bir yol izledi. Yıllarca 18-20 saat çalışarak şirketi ayakta tutmaya gayret etti.

1,5 Milyar Ambalaj, 40 Ülkeye İhracat

Bugün 6.500 metrekarelik tesiste 170 kişiyle üretim yapan şirket, ayda 126 milyon, yılda ise 1,5 milyar hijyenik ambalaj üretiyor. İpli torba, makyaj pedi, hasta ve bebek bezi ambalajlarından tuvalet kâğıdı, ıslak mendil paketlerine kadar geniş bir ürün yelpazesiyle 40 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Avrupa’dan Amerika’ya, Afrika’dan Asya’ya kadar pek çok ülkede şirketin ürettiği ambalajlar tüketicilerle buluşuyor.

“Ezilmeden Olmaz”

StoryBox'ta hayat hikayesini anlatan Art Ambalaj'ın Yönetim Kurulu Başkanı Cem Ergen, başarının arkasındaki en önemli faktörün “çok çalışmak” olduğunu vurguluyor. Yıllarca haftalarca fabrikada yatıp kalktığını anlatan iş insanı, “Ezilmeden olmaz. Rekor kırarak çalıştığım dönemler oldu. Bugün geldiğimiz noktada bu çabanın karşılığını görüyoruz” dedi.

Kadın İstihdamına Katkı

Ofis çalışanlarının yüzde 80’inin kadın olduğunu belirten şirket yöneticisi, üretimde de uygun alanlarda kadın istihdamına öncelik verdiklerini söyledi. Hijyen sektörünün hassasiyetine dikkat çeken yönetici, “Kadının olduğu her evde biz varız” sözleriyle markanın vizyonunu özetledi.

Yeni Hedef: Daha Büyük Yatırımlar

Şirket, hijyenik ambalaj üretiminde dünya liderliğini korurken gıda ambalajı alanına da yatırım yapıyor. Ekmek, tavuk torbası ve pet şişe etiketleriyle ürün gamını genişleten firma, Türkiye’nin ve dünyanın en bilinen markalarına üretim yapıyor. Yönetim kurulu başkanı, “Babamızdan aldığımız çalışkanlık mirasıyla daha iyisini yapmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.