Dezenflasyon sürecinde iş dünyasından finansmana erişim sorunlarına dair eleştiriler yükselirken, bu seslere karşılık geçtiğimiz haftalarda 100 milyar liralık destek paketi açıklandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı, 6 ay geri ödemesiz paket ile işletme başına 50 milyon TL’ye kadar finansman sağlanacağı belirtildi.

Ancak 2025’te ilki yaklaşık 30 milyar TL, ikincisi ise 50 milyar TL olmak üzere iki kredi paketinden de adeta eli boş dönen küçük işletmeler destek paketinde de devre dışı kaldı. Yeni KOBİ kredilerinin devreye alınması, paketin bu işletmeleri de kapsaması talep edildi. İstanbul Tüccarlar Kulübü Başkanı İlker Önel, “Dezenflasyon süreci küçük işletmeleri sarstı, finansman krizi derinleşti. İşletme başına ortalama 1-1.5 milyon liranın düştüğü kredi paketinde ilkine kimse ulaşamadı, ikincisi de yetmedi.

‘YAPRAK DÖKÜMÜ ARTAR’

Küçük işletmeler bu rakamlara ulaşamazken, yeni paket ile firma başına 50 milyon TL’ye kadar finansman sağlanabilecek. Bu paket ile küçük işletmeler ve makro ölçekli işletmelerin arası daha da açılabilir. Acil olarak üçüncü destek paketi devreye alınmalı” dedi.“Finansmana erişimde küçük işletmeler resmen devre dışı” açıklamasını yapan Önel, “Her firma 50 milyon lira olacağına, bu rakam 50 tane tane mikro ölçekli firmaya verilse bunun piyasaya da istihdama da etkisi olur. Daha fazla firma ayakta kalır. Aksi taktirde küçük işletmelerdeki yaprak dökümü daha da artar” dedi. Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Başkanı Alican Duran da “Sanayiciye verilecek her türlü can suyunu destekliyoruz. İçeriğini görmek için bekliyoruz. Çözüm aranması adına olumlu bir adım” açıklamasını yaptı.

‘Bu yükle sanayicinin yaşama şansı yok’

2025’te nakit akışı herkes için en önemli konu oldu. Bu kadar çok nakit akışını konuştuğumuz bir yıl olmadı” açıklamasını yapan KASAD Başkanı Alican Duran, “Yüksek enflasyonun maliyeti, düşük kur nedeniyle ihracatçı zaten bir gol yiyor. Üzerine Avrupa’daki resesyonlardan kaynaklı talep düşüklüğü, bir de faizler… Faizler yüzde 40 deniliyor ama yüzde 60’ları buluyor. Böyle bir süreçte sanayicinin yaşama ihtimali yok. Sanayicinin bu arada sıkışması bir ülke için sıkıcı bir durum. Destekler bir an önce devreye alınmalı” dedi.