BirGün 12 Temmuz’da yayımlanan “Çocuğu kaçırıp istismara maruz bırakan fail serbest!” başlıklı haberiyle, istismar faili Melik Aras’ın tüm delillere rağmen tutuksuz yargılandığını ortaya çıkardı. Haberin ardından, 14 Ekim tarihinde Melik Aras’ın tutuklanmasına karar verildi. Görülen son duruşmada ise Aras 15 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İSTANBUL'A KAÇIRIP İSTİSMAR ETTİ

Bursa’da 13 yaşındaki kız çocuğu 24 Ağustos 2024 tarihinde, 30 yaşındaki komşusu Melik Aras tarafından kaçırıldı. Çocuğu Bursa’dan İstanbul’da yaşayan arkadaşının evine götüren Melik Aras, burada çocuğu cinsel istismara maruz bıraktı.

‘ÇOCUK HAMİLE KALMASIN DİYE…’

Aras'ın hamile kalmasın diye çocuğa hamileliği engelleyen ilaç içirdiği de belirlendi. Çocuk İzlem Merkezi’nde (ÇİM) dinlenen çocuk, Aras’ın daha önce de kendisini cinsel istismara maruz bıraktığını anlattı. Çocuğun hastanede yapılan iç beden muayenesinde de cinsel istismara maruz bırakıldığı belirlendi. İstismarın ardından Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından çocuğa dair bir rapor düzenlendi.

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ VAR

Psikoloji Değerlendirme Raporu’nda, “Kolay kandırılabilir olduğu” belirtilen çocuğa “hafif düzeyde zihinsel yetersizlik” tanısı konuldu.

14 AY ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZDİ

Çocuğun ailesinin şikâyetiyle 25 Ağustos 2024’te gözaltına alınan Melik Aras, aynı gün savcının tutuklama talebiyle Bursa 6. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilse de hakim tutuklamadı. Haftada dört gün imza atma şartı ile yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 11 Aralık 2024’te hazırladığı iddianameyle Melik Aras hakkında “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçlarından ceza istendi.

Aras’ın yakınları ise bu süreçte davada tanık olarak dinlenecek isimlere ulaştı. Tanıklara “Aras’ın evli olduğunu ve yeni bebeği olduğu” söyleyerek tanıklıktan vazgeçmelerini istediler.

14 Ağustos’ta Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada ise “Kuvvetli suç şüphesinin varlığı ve atılı suçun katalog suçlardan olması” nedeniyle 14 ay sonra Melik Aras’ın tutuklanmasına karar verildi.

TOPLAM 15 YIL 10 AY HAPİS CEZASI

11 Kasım 2025 tarihindeki beşinci duruşmada ise Aras’a “Çocuğun cinsel istismarı” suçundan önce 16 yıl hapis cezası verdi ardından “iyi hal” indirimiyle 13 yıl 4 ay ceza verildi. “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası olmak üzere toplam 15 yıl 10 hapis cezası verilip tutukluluk halinin devamına karar verdi.

‘25 YILA YAKIN HAPİS CEZASI ALABİLİRDİ’

Mağdur çocuğun avukatı Bülent Özdaman ise BirGün’e yaptığı açıklamada “Sanığa 22 yıl veya 25 yıla yakın bir ceza verilebilecekken toplamda yaklaşık 16 yıl gibi bir ceza verildi. Biz bu kararı istinaf edeceğiz” dedi.