İngiltere'de Cornwall'un Lerryn köyünde çiftçilik yapan Michael Irwin, tarlalarında ortaya çıkan rengarenk sütyenler nedeniyle kendini gizemli bir olayın içinde buldu... İlk olarak parlak kırmızı bir sütyeni tarlasının yakınındaki bir kapıya bağlı halde bulan Irwin, daha sonra mavi, siyah ve beyaz sütyenlerle karşılaşınca olay iyice ilginç bir hal aldı.

Irwin, durumu ilk fark ettiğinde sadece bir şaka olduğunu düşündüğünü söyledi: "Yolda giderken parlak kırmızı bir sütyenin kapıya bağlı olduğunu gördüm. Garip geldi ama pek de önemsemedim. İki hafta sonra aynı yolda giderken hala orada olduğunu ve 100 metre ileride bir başkasının daha olduğunu fark ettim. Biri şaka yapıyor olmalı diye düşündüm."

HAFTALAR İLERLEDİKÇE İŞLER GARİPLEŞTİ

Ancak olay burada bitmedi. Haftalar ilerledikçe tarlalarındaki çitlere ve çalılıklara daha fazla sütyen takılmaya başlandı. Geçen hafta ilk bulduğu sütyenin 200 metre ilerisinde bir kapıya tam üç sütyen birden bağlanmıştı.

Irwin, sütyenleri yakından incelemediğini ama normal boyutlarda göründüklerini belirtti: "Hepimiz birinin çıkıp bunun bir şaka olduğunu açıklamasını bekledik ama olay uzadıkça uzadı."

Kimin neden böyle bir şey yaptığı hala bilinmiyor ancak köyde bu olay herkesin dilinde... Irwin, durumu komik bulduğunu ve her geçtiğinde gülümsemesine neden olduğunu söylüyor. Köy halkı da olay karşısında şaşkın ve esprili yorumlar yapıyor. Bir köylü, "Kapıları açmayın, bu bir tuzak olabilir" derken bir diğeri, "Bu soruşturma için daha fazla destek gerekli" diye şaka yaptı.