Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada, tutuklu sanıklardan anne Yüksel Güran'a ait cinayet gününe ait telefon ve internet kayıtları ortaya çıktı. Bu kayıtlar, Güran'ın avukatı Yılmaz Demiroğlu tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

Avukat Demiroğlu, yaptığı paylaşımda, telefon kayıtlarında cinayeti öğrenen veya bilen birine ait şüpheli hareket ya da bulguların tespit edilmediğini belirtti. Bu açıklama, cinayetle ilgili yeni soru işaretlerini ortadan kaldırmayı amaçlasada, dava süreciyle ilgili gelişmelerin takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

Avukat Demiroğlu ayrıca, Narin Güran’ın yeni görüntüleriyle ilgili de bir paylaşımda bulundu. Ancak görüntülerle ilgili herhangi bir bilgi verilmedi. Görüntüler ve kayıtlar, dava sürecinde önemli bir kanıt olarak değerlendiriliyor.