Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas'ta ziyaretlerini tamamladıktan sonra Sivas-Ankara yüksek hızlı tren (YHT) seferiyle Ankara’ya döndü. Yolculuk sırasında Regaip Kandili dolayısıyla tren personeli ve yolculara kandil simidi ikram eden Destici, kandillerini kutladı.

Destici, yolculuk sırasında Regaip Kandili dolayısıyla tren personeli ve yolculara kandil simidi ikram ederek mübarek gecenin birlik, beraberlik ve kardeşliğe vesile olması temennisinde bulundu.

Destici'nin, trendeki işitme engelli vatandaşlara BBP'nin el işaretini öğrettiği anlar kameralara yansıdı.

ASGARİ ÜCRETE SİTEM ETMİŞTİ

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Açıklanan asgari ücret rakamı milyonlarca işçinin ve ailesinin gerçek geçim şartlarını karşılamaktan çok uzaktır. Asgari ücret bir lütuf değildir, çalışanın, işçinin, emekçinin alın terinin karşılığıdır. Açıklanan rakam kabul edilebilir bir oran değildir, bir rakam değildir. Bizim talebimiz yüzde 50 artıştır" demişti.