Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda yaptığı konuşmada eski Başbakan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ı hedef aldı.

"YAZIKLAR OLSUN"

Yıldırım’ın sözlerine sert tepki gösteren Destici, “Türkiye’de Meclis Başkanlığı yapmış, Başbakanlık yapmış insanlar terör örgütüyle aynı şeyleri söylüyorlar... Size yazıklar olsun” dedi.

Yıldırım komisyonda şunları söylemişti:

"Vatandaşlık tanımı gözden geçirilmeli. Etnik kimlik esasına dayalı değil eşitliğe dayalı bir tanım olmalı. Bu değişiklik üniter yapımızı bozacak diye algılanmamalı. Birleştirici ve bütünleştirici adımlar atmalıyız."