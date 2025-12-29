BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Adıyaman programı kapsamında yaptığı konuşmada, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden inşa çalışmalarını, deprem bölgesine ayrılan bütçe kalemlerini, ekonomideki sorunları, hayat pahalılığını, asgari ücret ve emekli maaşlarını, "Terörsüz Türkiye" hedefini ve Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeleri değerlendirdi.

'BİZDE NİYE 10 KATI?'

Destici, toplumun en büyük sorununun ekonomi olduğuna işaret ederek, “Ülkenin en büyük problemi, açık ara ekonomi çıkıyor. Açık ara hayat pahalılığı çıkıyor, emeklilerimizin ücretlerinin düşüklüğü, asgari ücretin düşüklüğü, gelir dağılımındaki adaletsizlik çıkıyor” dedi. Fiyat zincirindeki farklara işaret eden Destici, manav ve pazardaki fiyatlarla üreticinin satış fiyatı arasındaki uçuruma dikkat çekti. “Manav’a gidiyorsun mandalina 50 lira, portakal 60 lira… Bahçeden en fazla 10 liraya alınıyor” diyen Destici, “Bunun dünya ortalaması iki katıyla üç katı arasında değişiyor. Bizde niye on katı?” şeklinde konuştu. Destici, “Buraya mutlaka bir düzenleme getirilmesi lazım. Hal yasasının bir an önce çıkarılması lazım” ifadelerini kullandı.

"DEVLET YASA ÇIKARACAK, BUNLARA MÜDAHALE EDECEK..."

Asgari ücrete değinen Destici, “Asgari ücret arttırıldı diye hemen etiket değiştirenler var. Fiyatlarında neredeyse bu oranda zam yapmaya kalkanlar var” diyerek, bunu“fırsatçılık” olduğunu söyledi. Destici, “Devlet yasa çıkararak bunlarla mücadele edecek… Bu ahlaksızlığı, bu soygunculuğu, bu fırsatçılığı yapanları hapis dahil en ağır cezayla cezalandıracaksın ki bir daha buna cesaret edemesinler” ifadelerini kullandı.

Deprem bölgesine 100 milyar dolar para harcadığını söyleyen Destici, "Daha da harcanacaktır. Çünkü yapılması gereken altyapı, üstyapı, çevre yolları, yeni istihdam alanları gibi pek çok iş vardır" dedi. Deprem sonrası Adıyaman'dan göç edenlerin geri dönmeye başladığını anlatan Destici, bunun tam olarak gerçekleşmesi için esnafın ve sanayicinin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Kamudaki taşeron işçilerin sorunlarını aktaran Destici,“Geçtiğimiz yasama döneminde pek çok kesimin talebi karşılandı. Orada bir kesim eksik kalmıştır. O da kamuda çalışan taşeron işçiler” şeklinde konuştu. Destici, kamudaki taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Adıyaman denildiğinde tütünün öne çıkan ürünlerden biri olduğunu belirten Destici, üreticilerin sorunlarının takipçisi olacaklarını kaydetti.

Ekonomide yaşanan sıkıntıların nedenin terör örgütü PKK olduğunu söyleyen Destici, “Türkiye’nin ekonomisinin bugün bu zorlukları yaşamasının birinci sebebi terör örgütü PKK’dır ve onların arkasındaki güçlerdir” dedi. Terörle mücadeleye harcanan kaynağa işaret eden Destici, “Tam 40 yıldır bizim terörle mücadeleye harcadığımız para iki trilyon doların üzerindedir. Deprem bölgesine harcananın 20 katını terörle mücadeleye harcamışız” diye konuştu.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE İSTERİZ AMA…"

"Terörsüz Türkiye" hedefini desteklediklerini ifade eden Destici, terör örgütünün verdiği sözleri tutmadığını söyleyerek, “Terör örgütü ve uzantıları hiçbir dönemde verdikleri sözleri tutmadılar” dedi. Destici, “Silah bırakacak, şartsız, müzakeresiz, pazarlıksız. Ama bunu gördük mü? Bırakmadı. Sadece 25-30 silah göstermelik olarak yakıldı ama bütün unsurlarıyla duruyorlar” şeklinde konuştu.

Meclis'te komisyon çalışmalarına işaret eden Destici, partilerin raporlarını sunduğunu hatırlatarak, “PKK ve onun uzantısı DEM Partisi’nin raporuna baktığımızda uzlaşma, bir ve beraber yaşama iradesi ortaya koyduklarını görmüyoruz. 40 yıldır PKK neyi savunmuşsa raporda yine görüyoruz” ifadelerini kullandı. PKK’nın Suriye’de devlet kurmak istediğini söyleyen Destici, “SDG’nin tasması da ABD’nin elindedir, bazı Avrupalı ülkelerin elindedir” diye konuştu.