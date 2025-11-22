Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı BBP lideri Mustafa Destici 'İmralı' konusunda ateş püskürdü.

"ÖCALAN'IN AYAĞINA GİTME TEKLİFİ"

Destici, "İmralı ile görüşme üstü kapalı ve dolaylı bir ifadedir. Aslında ve özünde Öcalan’ın ayağına gitme teklifidir bu." dedi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Destici şu ifadeleri kullandı:

Bu ülke mukadderatına 40 yıl ihanet etmiş, dünyanın en kanlı örgütünü kurmuş ve buna 40 yıl boyunca liderlik etmiş, işlediği bütün suçların sorumluluğunu üzerinde taşıyan bir terörist başının bu denli legalize ve sempatize edilmesini kabul etmez.