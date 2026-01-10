Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı BBP lideri Mustafa Destici, "Kendinizi hangi devlete ait hissediyorsanız, hangi yapıya yakın hissediyorsanız buyurun gidin. Sınır açık, sınırı hemen açarız sizin için" dedi.

Destici, "Türkiye yerine terör örgütlerini savunanlarla iç cephe güçlendirilemez. Eğer samimiyseniz, davanızda samimiyseniz, bu terör örgütünün uzantılarına, eş başkanlara ve sözde milletvekillerine söylüyorum eğer samimiyseniz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne kendinizi ait hissetmiyorsanız bu devletin isminden, bayrağından, kimliğinden, İstiklal Marşı’ndan rahatsızsanız, başka bir devlet ya da yapı özlemi çekiyorsanız ki son hadiseler ve buna benzer her hadisede Türkiye’nin karşısında olanı savunuyorlar" ifadesini kullandı.

Destici şunları kaydetti:

SDG’yi mi savunuyorsunuz? Buyurun, sınırlar açık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimliğini, pasaportunu bırakın nerede yaşamak istiyorsanız oraya gidin. Kendinizi hangi devlete ait hissediyorsanız, hangi yapıya yakın hissediyorsanız buyurun gidin. Sınır açık, sınırı hemen açarız sizin için.