Başrollerini Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl'ün paylaştığı 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisi bir dönem seyirciyi ekrana kitlemişti.

O dönem henüz 4 yaşında olan Emir Berke Zincidi ise dizide evin en küçük çocuğu 'Küçük Osman' karakterini canlandırmıştı.

Dizideki performansı ve duygusal sahneleriyle dikkat çeken Emir Berke Zincidi daha sonra çok sayıda proje yer almıştı.

Şimdilerde 20 yaşında olan Emir Berke Zincidi, sosyal medyada yeni bir video paylaştı. Bu paylaşım kısa sürede gündem oldu. Zincidi’nin son halini görünler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Zincidi'nin yıllar içindeki değişimi çok konuşuldu.