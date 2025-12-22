2017 yılında NOW TV'de yayınlanan 'Kadın' dizisi, bir dönemin en sevilen, en popüler dizisiydi. Başroldeki Özge Özpirinçci, olağanüstü bir performans sergilemişti. Dizinin finalinden yıllar sonra ise enteresan bir olay yaşandı.

'Kadın'da Özge Özpirinçci'nin kızına hayat veren çocuk oyuncu Kübra Süzgün'ün Instagram hesabından ilginç paylaşımlar yapıldı ve büyük iddialar ortaya atıldı.

Paylaşılan ilk fotoğrafta direkt olarak Özge Özpirinçci'ye sesleniyormuş gibi yansıyan aile, "Kızımız Kübra Süzgün ve ailesini adliyelerde borsa yaparak bizden 6 yıldır kaçan 'Kadın' dizisinin başrol oyuncusu! Allah senin o başımıza bela ettiğin suç örgütü üyesi Nail Gönenli ile belanı versin inşallah!" ifadelerini kullandı.

Paylaşılan ikinci fotoğrafta ise Cimer'e suç duyurusunda bulunulduğunu ima eden bir görsel ve eski menajeri de meseleye katan bir mesaj daha vardı: "Allah sizin belanızı versin inşallah Özge Özpirinçci ve eski menajeri Önem Günal."

Aile, haberlerin yayılmasının ardından "dolandırıcılık" iddiasının Özge Özpirinçci'ye değil, manken Çağla Şıkel'in eski sevgilisi avukat Nail Gönenli'ye olduğunu dile getirdi.

"ÖZGE MESAJLARIMA DÖNMEDİ"

Daha sonra Kübra Süzgün'ün babası Serkan Süzgün verdiği röportajda bir beyaz eşya firmasının kızının fotoğraflarını izinsiz kullandığını belirtip oyuncu Özge Özpirinçci vasıtasıyla tuttukları avukat Nail Gönenli'nin de dolandırıcılığın parçası olduğunu iddia etti.

Açtığı davanın reddedildiğini söyleyen Süzgün "Metin Kıcır, sahte belgeyle kızımın hakları kendisindeymiş gibi milyonlar almış. Avukatım da onlarla işbirliği yapmış. Kendisiyle konuşmaya çalıştım ama kaçtı. Özge Özpirinçci de bana dönmüyor" dedi.

Dün akşam da Kübra Süzgün hâlâ mağdur olduklarını ve kendisine kimsenin yardım etmediğini belirterek yardım çağrısında bulundu.

Maddi ve manevi açıdan zorluklar yaşadığını belirten Süzgün, bir video çekerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da yardım istedi.

Süzgün, "Lütfen bana ve babama destek olun. Bize sahip çıkın, yoksa biz ailecek yok olacağız" dedi.