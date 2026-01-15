Borsa birkaç büyük şirket ve sektör öncülüğünde rekor kırarken, küçük yatırımcı ise halka arz mağduru olmaya devam ediyor. Ekim 2023’te halka arz olan araç kiralama filosu şirketi Borlease Otomotiv’in borçlarını ödeyememesiyle Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bir kez daha eleştirilerin odağında yer alıyor.

2023’te 1.3 milyar TL büyüklüğündeki halka arzına 4.2 milyon yatırımcının katıldığı Borlease, bazı borçlanma araçlarına ilişkin ödeme yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğini duyurdu. Açıklamanın ardından şirketin hisseleri dün yüzde 9.90 gerilerken, 2 aylık düşüş yüzde 90’a ulaştı. Borlease ayrıca 2 Aralık’ta borç yapılandırmasına başvuracağını, 9 Ocak’ta ise vadesi gelen tahvilin borcunu ödeyemediğini açıklamıştı.

SPK’YA ÖNEMLİ ROL DÜŞÜYOR

Bir yatırımcı, Borlease hisselerinde 700 bin lira kaybettiğini iddia ederek, hem SPK’yı, hem de borsa yönetimini eleştirdi. Yaklaşık 130 şirket halka arz olmayı beklerken, SPK’nin politikaları bir kez daha tartışmaya açıldı.

Pusula Yatırım Strateji Direktörü Volkan Dükkancık, Borlease’in borçlarını ödeyememesi üzerinde SPK’nın halka arz politikalarıyla ilgili “Halka arz sürecinde de şirketin yüksek borçları dikkat çekmiş ve halka arzın büyük ölçüde bu borçları ödemek için kullanılacak olması bir miktar endişe ile karşılanmıştı. Bu noktada SPK ve borsa yönetimine önemli bir rol düşüyor ki bu da halka açılmak isteyen şirketlerin bu halka arz gelirlerini kullanım yerlerini iyi sorgulamaları noktasında oluşuyor” dedi.

‘Çürük yumurtalar temizlenmeli’

Ekonomist Emrah Lafçı, halka arzlarda SPK’nın yapabileceklerinin ‘sınırlı’ olduğunu, aracı kurumların da ‘dikkatli’ olması gerektiğini söyleyerek, “Yatırım fonlarında ise bazı hisselerde normale aykırı işlemler yapıldığını SPK da biliyor. Kasım ayındaki açıklamanın üzerinden uzun zaman geçti ama hâlâ cezaları göremedik” eleştirisini yaptı. Lafçı, “Çürük yumurtalar varsa ortaya çıkarılmalı. Son 4-5 yılda SPK hakkında çıkan haberler malum. SPK zor bir miras devraldı ama cesur hareket etmeleri gerekir” diye konuştu.