Dar gelirlinin payına Ramazan ayında da uzayan kuyruklar ve hayat pahalılığı düştü. Küçükbaş ve büyükbaş hayvan varlığında ilk sıralarda yer alan Konya’da bir firmanın kıymanın kilosunu 395 TL, kuşbaşının ise 475 TL’den satmaya başlamasıyla vatandaşlar ucuz et kuyruğuna girdi. Konya’da sofralarına et koyabilmek isteyen vatandaşlar oruçlu halde saatlerce ucuz et kuyruğunda beklerken, tüketicilerin güneşten korunmak için başlarına karton kutu geçirmeleri dikkat çekti.

70’Lİ YILLARA DÖNÜLDÜ

Kuyrukta bekleyenlerle konuşan Sözcü ekiplerine şikayetlerini anlatan vatandaşlar 70’li ve 80’li yıllardaki kuyrukları hatırlattı. Kuyrukta bekleyenler arasında bulunan bir vatandaş, bir saati aşkın bir süredir beklediğini belirterek, “Nerede ucuz bir gıda ürünü görsek oraya gidip bekliyoruz. Şimdiye kadar ben bu kuyruklara girmezdim ama şimdi bu yaştan sonra giriyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin. Geçmişteki kuyruklar da, şimdiki kuyruklar da aynı. Baştakiler ve bu düzen değişmedikçe biz bunları yaşamaya devam ederiz” dedi. Şeker ve tansiyon hastası olmasına rağmen kuyrukta bekleyen bir vatandaş ise şunları söyledi:

“Şeker ve tansiyon hastasıyım, bu şekilde bekliyoruz. 80’li yıllardaki kuyruklarda paramız vardı mal yoktu. Şimdi paramız yok, mal var. Geçinmekte zorlanıyoruz. Ben emekliyim ve hâlâ çalışıyorum.” 70’li yıllarda çocuk olduğunu ve o dönemlerde de kuyrukta beklediğini ifade eden bir tüketici ise, “Çocukken bekliyorduk şimdi yine bekliyoruz. Hayat pahalılığından dolayı çok zorlanıyoruz. Etin kilosu olmuş 700-800 lira” dedi.

Oruçlu şekilde başlarına geçirdikleri karton kutularla güneşten korunmaya çalışan vatandaşlar tepki gösterdi.

‘Emekli bir kilo et alabiliyor mu?’

70’li yıllardaki kuyrukların günümüzde de yaşandığını aktaran bir başka emekli vatandaş ise, “70’li yıllarda da kuyruklar vardı şimdi de var. Şimdi alamadığımızdan kuyruklar var, o zamanlarda da paramız olmadığından vardı. Değişen bir şey yok. Emekliyim ve maaşımla ne alabilirim? Bir kilogram et alabiliyor mu yum? Bu firma böyle indirim yaptı da belki alabilirsek alabileceğiz. Yoksa o da hayal” ifadelerini kullandı.