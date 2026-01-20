2026'nın ilk verileri ortaya çıktı. Besici ahırda 1 kilogram et için 410 lira harcarken karşılığını alamıyor. Vatandaşlar ise kilosu Bin lirayı aşan etle karşılaşıyor.

Tarım Dünyasının raporuna göre bir kuzunun karkas maliyeti 410 lirayı geçse de besici hayvanını satacak müşteri bulamıyor. Sadece et değil yumurta da aynı süreçten geçiyor.

Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım yaşanan krizle ilgili şunları söyledi:

"- Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı her fırsatta Türkiye Avrupa'da birinci diye övünüyor. Bu birinciliğin üreticiye bir faydası yok. Üretici canlı olarak veya et olarak hayvanını satamıyor. İhracatın önü açılmazsa Türkiye'nin dışa bağımlılığı daha çok artacaktır."