KÜÇÜKÇEKMECE 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İLAN METNİ
DOSYA NO : 2023/300 Esas
KARAR NO : 2024/708
Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan Mahkememizin 25/11/2024 tarih, 2023/300 Esas ve 2024/708 Karar sayılı kararı ile sanık GÖKMEN AĞA ŞENAY (T.C. Kimlik No: 28891348834) hakkında müsnet suçtan mahkumiyetine karar verilmiştir.
Yapılan tüm aramalara rağmen sanık Abdülfettah ve Subiye oğlu, 16/07/1980 Bursa doğumlu GÖKMEN AĞA ŞENAY'ın tebligata yarar açık adresinin tesbiti ile gerekli tebliğ işlemi yapılamadığından, 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 ve müteakip maddeleri gereğince ilanen TEBLİĞİNE, Resmi Gazete ilanından 15 gün içinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 23/06/2025
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