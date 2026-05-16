İstanbul'un en yoğun ana arterlerinden biri olan D-100 (E-5) Karayolu Küçükçekmece mevkiinde sabah saatlerinde korkutan bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Topkapı istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir otomobil, Askerlik Şubesi önünde kontrolden çıktı.
OTOMOBİL TAKLA ATTI
Hızla savrulan araç, yol kenarındaki bariyerlere sert bir şekilde çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yolda takla atarak ters döndü. Kazayı gören diğer sürücüler hemen araçlarını durdurarak yaralıların yardımına koştu ve durumu emniyet, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
TRAFİK KİLİTLENDİ
İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, kaza nedeniyle D-100 Karayolu Topkapı yönünde trafik akışı tek şeritten sağlanmaya başladı. Hafta sonu trafiğinin de etkisiyle yolda kilometrelerce uzayan araç kuyrukları oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.