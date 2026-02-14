Küçükçekmece Sultan Murat Mahallesi’nde öğleden sonra dehşet anları yaşandı. Şeftali Sokak üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana gelen olayda, uyuşturucu madde etkisinde olduğu öne sürülen C.İ. (35), henüz bilinmeyen bir nedenle devriye atan polis aracına hakaretler yağdırmaya başladı.

POLİSE BIÇAK ÇEKTİ

İddiaya göre, şüphelinin hakaretleri üzerine araçtan inerek müdahale etmek isteyen polis memurları, C.İ.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganın kontrolsüzce savurduğu bıçak darbeleri sonucu polisler yaralanırken, çevredeki vatandaşlar da kavgayı ayırmak için olaya dahil oldu.

Olay yerinde çıkan arbede sırasında, 4 polis memuru, 2 sivil vatandaş olmak üzere toplam 6 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda takviye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan bir polis memurunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayın tanığı bir mahalle sakini, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Polisle bir atışması oldu. Çocuğun üstüne gidince çocuk da hepsini indirdi. Bildiğim kadarıyla bir polisin durumu ciddi, diğeri de bacağından yaralanmış. Kimsesiz, madde etkisinde bir çocuktu."

Saldırıyı gerçekleştiren C.İ., diğer polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.