İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde husumetli kişiler arasında çıkan silahlı çatışma, mahallede paniğe neden oldu. Olayda bir kişi yaralanırken, kaçan iki şüpheli polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 18.30 sıralarında İnönü Mahallesi Sena Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre motosikletle sokakta bulunan iki kişi, daha önceden aralarında husumet bulunan kişilerle karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı çatışmaya dönüştü.

Silah sesleri üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipleri fark eden şüpheliler olay yerinden kaçarken, bacağından vurulan bir kişi yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan iki şüpheli gözaltına alındı. Olayda bir iş yeri ile park halindeki dört araca kurşun isabet ettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.