Örnek No:54*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/5509 TLMT.

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/5509 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Muhammen Kıymeti Adedi Cinsi Mahiyeti ve Önemli Vasıfları 1.743.000,00 1 Taşıt 34CRU906 Plakalı , 2020 Model , DS Marka , 10Q4DL0093944 Motor No'lu , VR1JCYHZRLY012415 Şasi No'lu ...

KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİNE SUNULAN RAPORA GÖRE ; YERİNDE YAPILAN İNCELEME VE TESPİTLER Dosyasındaki mevcut belgelerden gerekse trafik kayıt bilgilerinden ve tespit mahallinde yapılan görsel incelemede, tespite konu 34 CRU 906 plakalı aracın DS marka j DS7 Crossback 1,5 So Chıc Opera tipi 2020 model Mavi (Mürekkep) renkli Otomobil olduğu, aracın şasi numarası VR1JCYHZRLY012415 olduğu, yakıt cinsi Dizel olup, vites tipi Otomatik olduğu tespit edilmiştir. Araç halen 103.199 km de olduğu tespit edilmiştir. Araç üzerinde yaptığım görsel incelemede, aracın nakil vasıtaları niteliğinde olduğu, aracın ruhsatının bulunmadığı, aracın çalışır durumda olduğu görülmüş olup, ancak bulunduğu alan İtibarıyla araç hareket ettirilememiştir. Bu nedenle aracın motor/mekanik, elektrik/elektronik ve yürür aksamının da eksiklik tespit edilmemiştir. Ayrıca aracın iç ön ve arka koltuk döşemelerinin iyi olduğu, kaporta ve boya aksamında bariz bir eksiklik görülememiştir.

SBM Tramer Sorgulaması

Aracın Tramer sorgulamasında, SBM Sistemindeki KVKK kısıtlamalarından dolayı geçmiş hasar bilgileri ekte sunulamamaktadır. Ancak SBM kayıtlarında aracın 7 adet kazaya karıştığını, 5664 gönderilen mesajdan anlaşılmıştır. Ayrıca 34 CRU 906 plakalı aracın KDV oranı %20 olarak düzeltilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 29/07/2025 - 10:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/08/2025 - 10:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/09/2025 - 10:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/09/2025 - 10:58

11/06/2025 (İİK m.114/4)

#ilangovtr Basın no ILN02242653