Örnek No:55*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2024/6301 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/6301 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İl, Başakşehir İlçe, HOŞDERE Mahalle/Köy, 250 Ada, 3 Parsel, A5 Blok, 3.Kat, 9 nolu Nolu Bağımsız Bölüm Dosyada yer alan 24/05/2024 tarihli bilirkişi raporuna göre;

İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, Sedef Sokak, Gül 11 Ada A5 Blok, No:8, D:9 adresinde, tapu kayıtlarında, İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi, Dereköy Çiftliği Mevkii, 250 Ada, 3 parselde kayıtlı, ALTI BLOK YÜZ YETMİŞ BİR DAİRELİ KARGİR APARTMAN nitelikli, 14.623,77 m² alanlı kat mülkiyetli Anagayrimenkulde, A5 Blokta, 3. Kat, 239/35719 arsa paylı, 9 Numaralı MESKEN nitelikli bağımsız bölümün satışına esas ve hazırlık olmak üzere hâlihazır durumunun tespiti ve kıymetinin takdiri için mahallinde ve dosyasında yaptığımız inceleme sonucu hazırlanan raporumuzdur.

1. TAPU KAYDI:

Küçükçekmece İcra Müdürlüğünün 13.05.2024 tarihli tapu kaydına göre, İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi, Dereköy Çiftliği Mevkii, 250 Ada, 3 parselde kayıtlı, ALTI BLOK YÜZ YETMİŞ BİR DAİRELİ KARGİR APARTMAN nitelikli, 14.623,77 m² alanlı, kat mülkiyetli Ana gayrimenkulde, A5 Blokta, 3. Kat, 239/35719 arsa paylı, 9 Numaralı MESKEN nitelikli bağımsız bölümün tam hissesi; MEHMET AKAYDIN adına kayıtlıdır.

TAKYİDAT BİLGİLERİ: Beyanlar Hanesi; Yönetim Planı; 09.05.1996 tarihlidir. Aysel Akaydın lehine aile konutudur. (01.08.2023-27431) Eklenti Bilgileri: A2-G77 No lu Garaj

* Tapu kaydı dosyasındadır.

2. İMAR DURUMU:

Başakşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında; Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, 250 Ada, 3 Parsel sayılı yer, bugün itibariyle, 1/1000 ölçekli, 07.02.2003 tasdik tarihli, Bahçeşehir Sıvat-Yeşiltepe Mevkii, Dereköy Çiftliği Mevkii Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, A Lejantlı Ticaret+Konut alanında kalmakta olup, Ticaret+Büro+Konaklama Hizmetleri için E:0,50, Konut için E:0,50 plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir. Denilmektedir.

3. PLAN ÖRNEĞİ (ÇAP):

İstanbul Valiliği, Kadastro Müdürlüğü'nün Plan örneği (Çap) belgesine göre yerine uygundur.

4. TAŞINMAZIN KONUMU:

Konu taşınmaz, İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, Sedef Sokak, Gül 11 Ada A5 Blok, No:8, D:9 adresinde, bölgenin bilinen ve tercih edilen Gül Blokları adıyla bilinen Site içinde, bölgenin ana arter ulaşım yolu olan Okyanus Caddesine yakın mesafede, merkezi konumludur.

Konu taşınmazın bulunduğu bölge, konut sitelerinin bulunduğu altyapısı tamamlanmış bölgede olup, bölgede altyapı hizmetlerinden iyi derecede istifade edilmektedir. Bahçeşehir Süleyman Demirel İlkokulu binası, konu taşınmaza yakın konumlu sosyal yapıdır.

5. TAŞINMAZ İNCELEMESİ:

Anagayrımenkul; İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi, Dereköy Çiftliği Mevkii, 250 Ada, 3 parselde kayıtlı, ALTI BLOK YÜZ YETMİŞ BİR DAİRELİ KARGİR APARTMAN nitelikli, 14.623,77 m² alanlı, kat mülkiyetli Site planlı anataşınmaz ile üzerinde, kaliteli malzeme ve işçilikle ayrık blok nizamlı inşa edilmiş olan 6 adet betonarme blok binadan ibarettir. Blok binalar, A1, A2, A3, A4, A5 ve D7 Bloktur. Konu taşınmazın bulunduğu A5 Blok bina, bodrum, zemin, 7 normal katlıdır. Binanın, bodrum, zemin ve normal katlarının her birinde, 2'şer adet bağımsız bölüm mesken mevcut olup A5 Blokta, 18 adet bağımsız bölüm mesken bulunmaktadır. Anagayrimenkulde ise toplamda, 171 adet bağımsız bölüm mesken bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu A5 Blok bina, Sedef sokaktan numaralandırılmıştır. Site içinde, merkezi konumda, kapalı otopark alanı, çevresinde yeşil alanlar, yürüme yolları ile Blok binalar bulunmaktadır. Sitenin çevresi, taş duvar ve tellerle çevrilidir. Site içinde her blokta bina görevlisi bulunmaktadır. Blok binalara ait, kapalı ve açık otopark alanları bulunmaktadır. A5 Blok bina girişi, güneye bakan cephesinden, Site içi yol kotundan, 3 basamakla çıkılan binanın zemin kat kotundan verilmiştir. Binanın dış cephesi, boyalıdır.

Adresi : Bahçeşehir 2. Kısım Mah. Sedef Sk. Gül 11 Ada, A5 Blok, No:8 D:9 Başakşehir/ İSTANBUL

Yüzölçümü : 135 metrekare net kullanım alanı

Arsa Payı :239/35719 ( arsa yüzölçümü 14.623,77 m2 )

İmar Durumu :Başakşehir Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yazısında; Başakşehir İlçesi, Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, 250 Ada, 3 Parsel sayılı yer, bugün itibariyle, 1/1000 ölçekli, 07.02.2003 tasdik tarihli, Bahçeşehir Sıvat-Yeşiltepe Mevkii, Dereköy Çiftliği Mevkii Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında, A Lejantlı Ticaret+Konut alanında kalmakta olup, ?Ticaret+Büro+Konaklama Hizmetleri için E:0,50, Konut için E:0,50 plan notu ve yönetmelik şartlarında yapılaşmaya haizdir. Denilmektedir.

Kıymeti : 9.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup Yönetim Planı, Aile Konutu Şerhi, eklenti hanesinde Garaj ,A2-g77 nolu garaj , muhtelif haciz ve ipotek şerhleri vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/11/2025 - 10:08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 28/11/2025 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/12/2025 - 10:08

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/12/2025 - 10:08

02/10/2025 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

