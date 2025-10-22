TOKİ’nin yaklaşık 700 milyon TL’lik ihalesi, Erdoğan’ın Pınarhisar Cezaevi’ndeyken mektuplaştığı Burak Soylu’nun şirketinin de yer aldığı iş ortaklığına verildi.

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre TOKİ, 20 Şubat 2025’te “Tunceli İli Pülümür İlçesi Muhtarlık Mahallesi 281 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” başlığıyla bir ihale düzenledi. 14 Mart’ta imzalanan sözleşmeyle ihalenin 697 milyon 845 bin TL’yle Har Proje Yapı ve Vyn İnşaat iş ortaklığına verildiği açıklandı.

Burak Soylu, “İhaleye katılma yeterliliği olmayan bir başka şirket için ihaleye katıldığını, aslında bu işi kendi şirketinin yapmadığını” söyledi.

İhalede kullanılan tartışmalı 21/B maddesinin pazarlık usulü “iktidara yakın şirketlere kolaylık sağladığı” gerekçesiyle eleştiriliyor. Erdoğan, 1999 yılında Pınarhisar Cezaevi’ndeyken, o dönem 11 yaşında olan Burak Soylu ile mektuplaşmıştı.