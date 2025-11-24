Olay, 9 Eylül’de Ergani’de meydana geldi. Sokakta yürüyen Suriye uyruklu iki kardeş, başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak yaralandı.
Hasan Ahmed, ilk olarak Siverek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Durumunun ağırlaşması üzerine Şanlıurfa’daki Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.
Yapılan tetkiklerin ardından Hasan Ahmed ve kardeşine kuduz teşhisi konuldu.
Karantinada tedavi altına alınan Hasan Ahmed, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 12 Ekim’de hayatını kaybetti.
Kardeşinin tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.
Hasan Ahmed’in kuduz tedavisi sırasında çekilen son görüntülerde, hemşirenin su vermek istediği sırada Ahmed’in paniğe kapıldığı, ağlamaya çalıştığı ve dizlerine vurduğu anlar yer aldı.