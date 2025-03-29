Aniden başlayan kulak ağrısını soğuk algınlığı sanan Pete Hynes, evde bayılınca apar topar hastaneye kaldırıldı. Yapılan testler sonucunda kendisine menenjit teşhisi koyuldu. Ölümcül bir enfeksiyona kapılan 40 yaşındaki adam 3 saat sonra hayatını kaybetti.

KULAK AĞRISI SANIYORDU

Eşinin sağlıklı ve formda olduğunu söyleyen kadın ise yaşadıkları karşısında büyük şaşkın ve üzüntü yaşıyor. Hastalık Pete Hynes'in, beyni ve omuriliğini kaplamıştı. Vücudunda hızla yayılan enfeksiyon kan damarlarının duvarlarına da zarar vermiş ve organlarında kanamaya neden olmuştu.

3 SAAT SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Doktorlar 3 çocuk babasını kurtarmaya çabalasa da Hynes 3 saat sonra hastanede hayatını kaybetti. 48 yaşındaki eşi Lou Hynes ise, "O günden sonra hayatlarımızın sonsuza dek değişeceğini asla bilemezdik" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

MENENJİT NEDİR? KİMLERDE ORTAYA ÇIKAR?

Genelde bağışıklık sistemi zayıf olan çocuk, bebek, genç ve yetişkinlerde meydana geliyor. Bakteri, virüs ya da mantarlardan kaynaklanıyor. Vakaların dörtte biri genelde ölümcüldür.

BELİRTİLERİ NELER?

Menenjitin belirtileri arasında, ani ateş, şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, mide bulantısı, kusma yer alıyor. Hızla yayılan enfeksiyon sepsise dönüşerek vücudun tamamına etki eder ve organlara saldırmaya başlar.

Menenjit hastalarında genellikle küçük kırmızı veya iğne ucu kadar küçük izler oluşur ve bu izler morluklara benzeyen daha büyük kırmızı veya mor bölgelere dönüşebilir.

Çoğu döküntü, kan akışının kısıtlanması ve cildin beyazlaşması nedeniyle, örneğin bir camın altına bastırıldığında kendiliğinden kaybolur.