Cem Yılmaz’ın geçirdiği kalp krizinin ardından kalp damar hastalıklarının belirtileri ve risk faktörleri kamuoyunda yeniden mercek altına alındı. Bu süreçte sosyal medyada, kulak memesindeki çapraz çizgi olarak tanımlanan “Frank işareti”nin kalp ve damar hastalıklarına işaret ettiği yönündeki iddialar da hızla yayıldı.

UZMAN İSİMDEM AÇIKLAMA

Cem Yılmaz’ın kulak memesinde de görülen söz konusu çizginin tek başına değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Emre Selçuk, önemli açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Selçuk, kulak memesindeki çizginin doğrudan kalp krizi anlamına gelmediğini belirterek, “Bu çizgi tek başına kalp krizinin bir göstergesi değildir. Damar kireçlenmesinin dolaylı bir belirtisi olabileceği söyleniyor ancak sadece kulak mememize bakarak kalp damar tıkanıklığı riskimizin yüksek olduğunu söylememiz mümkün değil. Kalp krizi riskini ortaya koymak için çok daha net analizler yapıyoruz” diye konuştu.

Kalp krizinin her vakada önceden belirti vermeyebileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Selçuk, bazı kişilerin krizden önce herhangi bir şikâyet yaşamayabileceğini ifade etti.

Düzenli sağlık kontrollerinin kalp damar hastalıklarının erken dönemde fark edilmesi açısından önemli olduğunu belirten Selçuk, risk taşıyan damarlardaki olası tıkanıklıkların kontroller sayesinde önceden tespit edilebildiğini söyledi.

Doç. Dr. Selçuk, “Bazı hastalarımız kendilerini çok iyi takip ediyor, check-up’larını ve düzenli kontrollerini yaptırıyor. Bu kişilerde tıkanma ihtimali olan damarları önceden tespit edip müdahale edebiliyoruz” dedi.

Uzmanların açıklamalarına göre kulak memesindeki çizgi, tek başına kişinin kalp krizi geçireceği anlamına gelmiyor. Kalp damar hastalığı riskinin değerlendirilmesinde ise yalnızca fiziksel bir bulguya değil, kişinin genel sağlık durumu, risk faktörleri ve gerekli tıbbi tetkiklerin sonuçlarına birlikte bakılması gerekiyor.