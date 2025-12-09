Özellikle son yıllarda kulaklık takarak uyumak yaygınlaşsa da uzmanlar bu davranışın ciddi sağlık riskleri barındırdığı konusunda uyarıyor. Doktorlara göre kulaklıkla uyumak, işitme sağlığından cilt dokusuna, güvenlikten enfeksiyon riskine kadar beklenenden daha fazla zarar verebiliyor.

HAYATİ UYARILARI DUYAMAMA RİSKİ

Kulaklıkla uyuyan kişilerin çevresel seslere karşı hassasiyeti azalıyor. Bu durum, yangın alarmı, hırsızlık sesi veya acil durum çağrıları gibi hayati uyarıların fark edilmemesine neden olabiliyor. Kablolu kulaklık kullanımında ise gece boyunca kablonun boyna dolanması tehlikesi ortaya çıkıyor. Uzmanlar, özellikle bu nedenle kablolu modellerin uyku esnasında kesinlikle tercih edilmemesi gerektiğini belirtti.

TIBBİ AÇIDAN SANILANDAN DAHA TEHLİKELİ

Kulaklıkla uyumanın yarattığı riskler yalnızca güvenlikle sınırlı kalmıyor. Uzmanlar, uzun süre yüksek sesle müzik dinlemenin işitme kaybına yol açabileceğini, kulaklığın kulağa uyguladığı sürekli baskının ise kan dolaşımını bozarak ciltte doku kaybına kadar gidebilen hasarlara neden olabileceğini belirtiyor. Ayrıca kulak kanalında hapsolan nem, bakterilerin çoğalması için uygun bir ortam oluşturduğu için enfeksiyon riskini artırıyor. Kulaklığın uzun süreli kullanımı ise kulak kiri birikmesini hızlandırarak tıkanıklığa neden olabiliyor. Bu durum kimi zaman doktor müdahalesi gerektirecek düzeye ulaşabiliyor.

UZMANLARDAN DAHA GÜVENLİ SEÇENEKLER

Doktorlar, uyurken ses dinlemeyi tercih edenlere kulaklık yerine düşük seviyede çalışan bir harici hoparlör kullanmalarını öneriyor. Bu yöntem hem kulağa baskı uygulamıyor hem de çevredeki kritik seslerin tamamen engellenmesini önlüyor.

Uzmanlar ayrıca kaliteli uyku için düzenli bir uyku rutini oluşturmanın, akşam saatlerinde kafeinden uzak durmanın, yatak odasını serin ve karanlık tutmanın, uyku öncesi meditasyon veya nefes egzersizleri yapmanın etkili yöntemler olduğunu hatırlatıyor. Kulaklıkla uyumaya alışmanın uzun vadede uyku kalitesini düşürdüğünü ve kaygıyı artırabileceğini belirten uzmanlar, vücudun doğal şekilde uykuya geçmesine izin verilmesinin en sağlıklı yöntem olduğunu vurguluyor.