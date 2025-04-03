CHP, değişim kurultayının ardından “kayyum’’ iddiaları üzerine 6 Nisan’da yeni bir kurultaya gidiyor. Kurultay öncesi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Silivri’de bulunan Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etmesi de kulisleri hareketlendirdi. Örgütte, mevcut yönetimi eleştiren Kılıçdaroğlu’na yakın isimler, nabız yokluyor. Aday olması beklenmeyen Kılıçdaroğlu’nun adaylık için tek şartı, “Kayda değer sayıda 600-700 delegenin imza vermesi’’ olduğu belirtildi. Kurultayında yeni PM seçilecek, daha sonra da parti yönetimi belirlenecek.

CHP lideri Özgür Özel’in 60 kişilik PM listesinde köklü bir değişime hazırlandığı, partiye seçime götürecek yönetimin tecrübeli isimlerden oluşması gerektiği görüşüne yakın olduğu belirtiliyorlar.

KAYYUM RİSKİ SÜRÜYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, CHP’nin 38. Olağan Kurultay’ında, “Para karşılığında oy kullandırıldığı” iddiasıyla başlattığı soruşturma da devam ediyor. Kayyum atanırsa, parti içinden belirlenecek 3 kişilik bir komisyon CHP’yi en geç 45 gün içinde kurultaya götürecek.

3. kez İmamoğlu’nu Silivri’de ziyaret edecek

Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün 3. kez Silivri’ye giderek Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi bekleniyor. Bu yakınlaşmanın Parti Meclisi listelerini etkileyeceği belirtiliyor. Normalleşme sürecini eleştirenler, tecrübeli isimlerin yönetime taşınması gerektiği görüşünü savunuyor.